Шольц заявил о стремлении НАТО избежать прямого столкновения с Россией

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Канцлер Германи Олаф Шольц заявил, что Берлин всеми возможными способами поддерживает Киев, при этом стремясь не допустить прямого столкновения России и НАТО. В беседе с Bloomberg он подчеркнул, что ведет переговоры с союзниками о возможной передаче Украине тяжелых танков Leopard.

Мы поддерживаем Украину до тех пор, пока это необходимо, всеми средствами, которые мы можем использовать, но также всегда избегаем эскалации этого конфликта в прямое столкновение между Россией и НАТО, — сказал Шольц.

Ранее президент США Джо Байден и канцлер Германии провели телефонный разговор. Главной темой беседы стала помощь Киеву. Кроме того, Байден и Шольц осудили действия России на Украине.

Зарубежные СМИ ранее писали, что позиция канцлера ФРГ в вопросе поставок танков Leopard украинской стороне зависит от мнения президента США. В частности 9 января на региональном предвыборном митинге в Берлине Шольц подчеркнул важность обсуждения вооружений с президентом США. Кроме того, емецкий канцлер оказался под еще большим давлением после того, как Польша объявила о решении передать Украине танки Leopard 2. По мнению журналистов, глава германского правительства находится в ситуации цугцванга.

