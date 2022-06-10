Шольц заявил о поддержке Сербии на пути в Евросоюз

Фото: IMAGO/Paulius Peleckis/Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц

Берлин поддерживает желание Белграда войти в ЕС как можно скорее, заявил канцлер Германии Олаф Шольц после встречи с сербским президентом Александаром Вучичем. Однако, по его словам, которые передает ТАСС, процесс явно будет не быстрым, а указывать конкретные сроки вступления пока преждевременно.

Подразумевается, что мы поддерживаем Сербию в процессе ее вступления в Евросоюз. Моя цель помочь Сербии в этом, и не в далеком будущем, а как можно раньше. Это не произойдет через шесть месяцев, это каждый знает, но процесс будет продолжаться, — пообещал Шольц.

Ранее днем Шольц заявил, что Сербия не сможет вступить в Евросоюз без признания независимости Республики Косово со стороны Белграда. По его словам, властям Косово и Сербии необходимо принять всеобъемлющий договор по признанию суверенитета самопровозглашенной республики.

7 мая Вучич пообещал, что страна продолжит курс на вступление в ЕС, несмотря на нежелание многих жителей страны. При этом он признал, что впервые в истории страны большинство сербов выступают против присоединения к Евросоюзу. Причину таких настроений он объяснил тем, что ЕС требует от населения Сербии признать независимость Косово, что вызывает отторжение у граждан, так как они видят совершенно другой подход западных держав к Украине.