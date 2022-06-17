Шольц заявил о необходимости продолжать диалог с Путиным

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Германия должна продолжать переговоры с президентом России Владимиром Путиным, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью агентству DPA, подчеркнув, что это «абсолютно необходимо». Он также указал, что Берлин планирует поставить Киеву гаубицы и прочее вооружение.

Говорить с Путиным абсолютно необходимо. Я продолжу это делать, как и президент Франции Эммануэль Макрон, — сказал Шольц.

Канцлер добавил, что никто не может диктовать Украине условия мира.

Макрон 16 июня заявил, что не исключает возможности своего визита в Москву. Он подчеркнул, что для визита в Россию необходимы предварительные условия и сигналы со стороны президента России. Глава республики также указал на свою уверенность в необходимости продолжать диалог с российским президентом.

В ходе визита в Киев Макрон заявил, что в ближайшее время не планирует проводить телефонные переговоры с Владимиром Путиным. По его словам, пока нет предметов для обсуждения, чтобы звонить в Москву. Тем не менее французский лидер не исключил такой возможности в будущем.