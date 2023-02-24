Шольц заявил о намерении поговорить с Путиным

Фото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что хочет поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Разговор может помочь найти «правильное» решение украинского конфликта, подчеркнул он в эфире немецкого телеканала ZDF.

Это одна из причин, почему, например, я буду говорить с президентом России Владимиром Путиным снова и снова — последний раз в декабре, но в какой-то момент в ближайшем будущем, — чтобы убедить его в том, что все не так, как он это представляет, — отметил канцлер.

По данным телеканала, Шольц и Путин в 2022 году созванивались 12 раз. Немецкий канцлер после длительного обсуждения украинского конфликта с российским лидером рассказал, что Путин не изменил своего решения по Украине. Тогда же Шольц заверил, что считает важным диалог с Путиным, и пообещал продолжать искать контактов с ним.

Ранее издание Financial Times сообщило, что Олаф Шольц разочаровался в союзниках из-за их позиции по поставкам танков Киеву. Политик упрекнул их в том, что они не смогли направить технику Украине после того, как в течение нескольких месяцев убеждали Берлин сделать это. Канцлер призвал «всех, кто может поставить основные боевые танки, действительно сделать это».