Шольц раскрыл, отправит ли НАТО военных на Украину Шольц: солдат НАТО не отправят на Украину, чтобы избежать конфликта Альянса и РФ

Фото: dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Страны НАТО не станут отправлять солдат на Украину, так как желают избежать конфликта с Россией, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности. Также он отметил, что оборонные способности военно-политического блока должны быть достойными доверия, поскольку «угроза со стороны России реальна». Трансляция выступления ведется на сайте конференции.

Две вещи, с моей точки зрения, имеют центральное значение: во-первых, угроза со стороны России реальна, поэтому наши способности по обороне и сдерживанию должны быть и оставаться достойными доверия. Как и прежде, в силе: мы не хотим конфликта между Россией и НАТО, поэтому все, кто поддерживает Украину, с начала войны едины во мнении, что мы не будем направлять собственных солдат на Украину, — сказал Шольц.

Канцлер Германии добавил, что Европе необходимо увеличить инвестиции в собственную безопасность. По его словам, к этому нужно стремиться вне зависимости от того, кто возглавит США после выборов президента в ноябре 2024 года.

Ранее Киев подписал с Берлином соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и о долгосрочной поддержке. Как заявил украинский лидер Владимир Зеленский, документ беспрецедентен, поскольку он закрепил немецкую поддержку в размере €7 млрд на 2024 год. Действие соглашения рассчитано на 10 лет с возможностью продления. Договор «затрагивает усилия Украины» на пути к вступлению в НАТО.