Находящаяся в Германии турбина для трубопровода «Северный поток» готова к эксплуатации, препятствий для ее подключения нет, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает РИА Новости. По его словам, турбина для газопровода может быть немедленно отправлена в Россию. Тем не менее, представитель Siemens Energy (компания, занимающаяся ремонтом турбины) заявил, что турбина пока не может быть передана России.