Шольц заявил, что продолжит общаться с Путиным

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что и далее будет общаться с президентом РФ Владимиром Путиным, передает РИА Новости. Немецкий лидер заметил, что до начала спецоперации он регулярно поддерживал контакт с Путиным.

До начала спецоперации мы с российским президентом долго разговаривали в Москве. И с тех пор с определенной периодичностью созванивался. И буду это делать и далее. С моей стороны нет предубеждений против таких разговоров. Я считаю их важными, — сказал Шолц.

14 ноября Шольц отметил важность дискуссий с лидерами других стран, комментируя вопрос об «изоляции» России на саммите G20. Немецкий канцлер добавил, что в данный момент мир столкнулся с «серьезной ситуацией», которая является следствием конфликта на Украине.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков ранее заявил, что желание президента Франции Эммануэля Макрона и Шольца вести переговоры с Путиным объясняется тем, что европейские политики «реально оценивают обстановку». По его мнению, в ЕС понимают, что конфликт на Украине и антироссийские санкции больше вредят Европе, чем России.