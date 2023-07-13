Шольц не захотел идти в турпоход по Альпам с Путиным

Фото: Kay Nietfeld/dpa//Global Look Press

Российский президент Владимир Путин — не лучший компаньон для туристического похода по Альпам, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц во время беседы с жителями баварского города Фюссен. Он отметил, что взял бы с собой в поход президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Испании Педро Санчеса. По мнению канцлера ФРГ, которое приводит РИА Новости, европейские лидеры находятся в «хорошей спортивной форме» для такого путешествия.

С кем бы я не отправился в поход по Баварским Альпам, так это Путин, — сказал Шольц.

Ранее он заявил, что Украина уже в советские времена была самостоятельным государством. Также Шольц сказал, что Крым входил в состав УССР с 1956 года, а Россия вышла из состава СССР раньше Украины.

Он также добавил, что Германия не станет передавать Украине оружие дальнего действия, поскольку не хочет, чтобы оно использовалось ВСУ для ударов по российским территориям. Таким образом он ответил на вопрос о возможности поставок Киеву ракет Taurus с радиусом действия до 500 километров.

В конце мая Шольц также сообщал о планах созвониться с российским президентом, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины. Канцлер ФРГ признал, что довольно давно не говорил с Путиным, но при этом заверил, что контакт будет восстановлен, как только для этого наступит «подходящий момент».