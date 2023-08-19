Шольц заявил, что немецких военных на Украине нет и не будет

Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

Военнослужащих бундесвера в зоне боевых на Украине нет и не будет, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе подиумной дискуссии, организованной газетой Augsburger Allgemeine. По его словам, таким образом он пытается не втягивать свою страну в конфликт.

Я стараюсь этого не допустить. Поэтому, например, на Украине нет и не будет немецких солдат, — сказал Шольц.

При этом он отметил, что ФРГ будет и дальше поддерживать и поставлять вооружение Украине, нарушая табу. Однако канцлер считает решение отправлять Киеву оружие правильным, так как «Россия напала на соседнюю страну, чтобы присвоить себе ее территорию или большую часть, что неприемлемо».

В то же время власти Германии при принятии каждого решения оценивали, не приведет ли это к столкновению России и НАТО, подчеркнул Шольц. Он назвал правильным шагом поставки ВСУ немецких танков Leopard при условии, что США также отправят Киеву свое оружие.

Ранее украинский посол в Германии Алексей Макеев сравнил ограничение Германии по дальности действия ракет Taurus с запретом футболистам выходить на половину поля соперника. Так он отреагировал на намерение канцлера ФРГ Олафа Шольца одобрить поставку ракет Киеву в случае ограничений, исключив их применение по российским территориям.