Шольц заявил, что эмбарго на российский газ приведёт к тяжёлым последствиям

Исполнение пожеланий Киева о срочном введении запрета на импорт российского газа является нецелесообразным шагом, который может привести к тяжёлым последствиям для многих стран, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью журналу Spiegel. По его мнению, эта мера не остановит конфликт на Украине.

Он также подверг критике заявления о том, что, продолжая покупать российский газ, Берлин якобы « спонсирует » специальную военную операцию Москвы.

Мы хотим избежать драматического экономического кризиса, потери миллионов рабочих мест и заводов, которые больше никогда не откроются. Это имело бы серьезные последствия для нашей страны, для всей Европы, а также серьёзно повлияло бы на финансирование восстановления Украины. Вот почему я обязан сказать: мы не можем этого допустить, — добавил Шольц.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что на сегодняшний день введение эмбарго на российский газ не обсуждается. По словам политика, в данный момент речь идёт только о блокировании нефти и топлива.

Австрийский канцлер Карл Нехаммер заявил, что Австрия на 80% зависит от российского газа и руководство страны уже пытается найти решение для того, чтобы отказаться от энергоресурсов из РФ. Он подчеркнул, что в стране ситуация с газом аналогична германской.