Шольц заступился за Трюдо после критики за возврат турбины «Газпрому»

Фото: Uwe Anspach/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Globe and Mail заступился за премьера Канады Джастина Трюдо, подвергшегося критике из-за решения вернуть турбину «Газпрому». По мнению немецкого лидера, этот шаг Оттавы не является «одолжением» российской компании, решение демонстрирует солидарность страны с Европой и ФРГ.

Я считаю критику в адрес Джастина Трюдо и его правительства совершенно необоснованной. Решение о поставке турбины вряд ли можно назвать одолжением «Газпрому». Это сильный знак поддержки Германии и Европы, а также сохранения солидарности между близкими союзниками для поддержания долгосрочной поддержки Украины. Как ослабление Германии и Европы поможет Украине? — возмутился Шольц.

Канцлерг ФРГ выразил категорическое несогласие с тем, что «Газпром» «одурачил» канадского лидера. По мнению Шольца, приняв «твердое решение», Трюдо лишил «Россию предлога сократить или прекратить поставки газа».

Если Москва решит не выполнять свои договорные обязательства, пусть это станет предельно ясно всему миру. Благодаря Канаде теперь так и будет, — подытожил Шольц.

Согласно заявлениям зампреда «Газпрома» Виталия Маркелова, немецкая компания Siemens устранила лишь четверть неисправностей на турбинах газопровода «Северный поток». Холдинг рассматривает это как нарушение обязательств и невыполнение условий контракта.

Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков назвал причину сокращения поставок по «Северному потоку». По его словам, сложности были вызваны санкциями и в одиночку «Газпром» не может исправить ситуацию.