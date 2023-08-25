Шольц заступился за русскую культуру Шольц выступил против запрета на выступления российских артистов в ФРГ

Фото: IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Канцлер Германии Олац Шольц во время встречи с жителями Мюнхена выступил против запрета на выступление российских артистов в ФРГ, сообщает ТАСС. По мнению главы правительства, подобные запреты не имеют смысла.

Русская культура — это часть нашей общей европейской истории, и ее нельзя сейчас просто запретить, — сказал Шольц.

При этом он указал, что российские деятели культуры, поддерживающие проведение специальной военной операции на Украине, едва ли могут получить приглашение на выступление в Германии.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов отметил, что массовый запрет всех западных фильмов или музыкальных исполнителей в России не имеет смысла. При этом он допустил возможность точечных ограничений, включая запрет недружественного кинематографа.

В свою очередь уполномоченный по правам человека Курской области Владимир Фирсов поддержал предложение общественников региона о запрете трансляции зарубежной музыки и песен недружественных стран в торговых центрах и публичных местах, а также о запрете трансляции «недружественных» фильмов в кинотеатрах. По его словам, с таким запросом обратились и ветераны боевых действий региона.