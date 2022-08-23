Шольц высказался о присоединении украинских территорий к России Шольц: Запад никогда не признает вхождение украинских земель в Россию

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Запад никогда не признает присоединения к России украинских территорий, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц по видеосвязи на втором саммите, организованном Киевом, «Крымская платформа», передает ТАСС. По его словам, западные страны продолжат оказывать военную и денежную помощь Украине.

Наш посыл: любой референдум или другие попытки отделить части Украины никогда не будут признаны. Все такие меры также не будут допускать переговорного решения, — утверждал Шольц.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты не признают итоги референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в регионах. В том случае, если данные территории будут присоединены к России, Белый дом оперативно введет «жесткие» санкции в отношении России, пообещал представитель администрации президента США.

Также он подчеркнул, что на Украине существует консенсус о том, что граждане выступают против подобных действий. По мнению представителя Белого дома, любые выборы в данных регионах показали бы нежелание украинцев жить на территории России. Кроме того, он считает, что присоединение Донбасса к России негативно скажется на перспективах мирных переговоров между Россией и Украиной.