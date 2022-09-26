Шольц заразился коронавирусом

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Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц сдал положительный тест на коронавирус, сообщает N-TV. По информации телеканала, у политика легкие симптомы болезни. Представитель правительства ФРГ Штеффен Хебестрейт уточнил, что после получения известий о коронавирусе Шольц сразу изолировался.

Публичные встречи на этой неделе будут отменены, канцлер хочет виртуально присутствовать на внутренних встречах и запланированных встречах с премьер-министрами федеральных земель, — заявил Хебестрейт.

21 сентября стало известно, что российского актера театра и кино Сергея Бурунова экстренно госпитализировали с коронавирусом. Мужчина находился в состоянии средней тяжести. До госпитализации звезды сериала «Полицейский с Рублевки» данные компьютерной томографии показывали, что с легкими у него все в порядке.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Владимир Познер впервые заразился коронавирусом с начала пандемии. Утверждалось, что у журналиста были кашель, головная боль, общая слабость и температура, в связи с чем он вызвал скорую помощь. Его доставили в одну из московских больниц в состоянии средней тяжести, отмечал Mash.

Позже Познер в беседе с корреспондентом NEWS.ru заявил, что информация ряда СМИ о его состоянии недостоверна.