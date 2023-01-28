Шольц выступил за многополярный мир Шольц выступил за многополярный мир с сотрудничеством стран друг с другом

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что выступает за многополярность мира, в котором как можно больше государств сотрудничают друг с другом. В будущем влиятельные страны появятся на всех континентах, отметил политик в беседе со СМИ Южной Америки, куда 28 января он отправился с визитом.

Мир будет многополярным, я в этом твердо убежден. В будущем будут существовать не два блока, а целый ряд влиятельных государств — в Азии, Африке, а также в Латинской Америке. И этот мир должен быть многосторонним, чтобы как можно больше государств могли сотрудничать друг с другом, — пояснил немецкий лидер.

Он добавил, что выступает за порядок, который основан на правилах, опирающихся на устав ООН, права человека и верховенство закона.

Шольц намерен встретиться с главами Аргентины, Чили и Бразилии.

Ранее Олаф Шольц в ходе обращения к немцам заявил, что Берлин изо всех сил старается предотвратить конфликт России и НАТО. Он также добавил, что основная цель ФРГ — не позволить РФ сдвигать свои и чужие границы. Шольц подчеркнул, что война на территории Германии проходить не будет и граждане страны не будут принимать в ней участие.