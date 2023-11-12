Шольц выступил против прекращения огня в секторе Газа

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Армия обороны Израиля

Немецкий канцлер Олаф Шольц в беседе с газетой Heilbronner Stimme выступил против прекращения огня в секторе Газа. По его мнению, остановка боевых действий даст передышку движению ХАМАС для восстановления сил.

Я не считаю правильными некоторые требования немедленного прекращения огня или установления длинной паузы, которая практически является тем же самым, поскольку в конечном счете это будет означать, что Израилю придется дать ХАМАС возможность отдохнуть и достать новые ракеты, чтобы снова их запускать. С этим нельзя будет согласиться, — сказал он.

До этого французский президент Эммануэль Макрон заявил, что удары Израиля по сектору Газа являются безосновательными и нелегитимными. По его словам, именно поэтому Тель-Авив призывают к прекращению огня.

Ранее французский лидер заявлял, что для Израиля было бы ошибкой начать массированное наземное наступление в секторе Газа, поскольку оно не защитит страну в долгосрочной перспективе. При этом президент подтвердил право Тель-Авива на самооборону и осудил действия палестинского движения ХАМАС, но уточнил, что такие действия несовместимы с уважением к гражданскому населению и международному гуманитарному праву, а также не соответствуют законам войны.