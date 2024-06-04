Шольц высказался об эскалации из-за атак немецким оружием на Россию Шольц: использование немецкого оружия против РФ не повлечет за собой эскалацию

Фото: Kai Pfaffenbach/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Использование оружия ФРГ «для защиты от России» в районе Харьковской области Украины не поспособствует эскалации конфликта, сообщил канцлер Германии Олаф Шольц радиостанции Antenne Bayern. По его словам, решение было «тщательно принято вместе с друзьями и союзниками ФРГ», так что и опасающиеся немцы могут на него положиться.

Граждане Германии могут на это положиться. Я не позволю какому-либо давлению убедить меня принять неправильное и несвоевременное решение <...> речь идет лишь о том, чтобы, например, суметь защитить такой крупный город, как Харьков, — добавил он.

Ранее депутат бундестага (парламента ФРГ) Сара Вагенкнехт заявила, что Шольц должен объяснить свое решение использовать немецкое оружие против целей на территории РФ. Миллионы немцев боятся, что это приведет к эскалации конфликта, поскольку «тот, кто принесет войну в Россию посредством немецкого оружия, в конечном итоге принесет ее в Германию», подчеркнула она. Политик назвала Шольца с сарказмом «самопровозглашенным канцлером мира».

До этого возглавляющий спецштаб по вопросам Украины при Минобороны ФРГ генерал Кристиан Фрейдинг известил, что ВСУ могут разрешить использовать зенитно-ракетные комплексы Patriot для поражения российской авиации над территорией России. Вместе с тем военный напомнил, что Киев должен действовать «в рамках международного права».