Шольц высказался о многомиллиардной помощи Украине со стороны США Шольц счел «сильным сигналом» решение Конгресса США о помощи Украине

Решение Палаты представителей Конгресса США предоставить Киеву помощь в $61 млрд является «сильным сигналом», заявил в соцсети X канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, страны Запада находятся на стороне украинцев.

Решение Палаты представителей Конгресса США о поддержке Украины является сильным сигналом в это время. Мы вместе стоим на стороне украинцев, — написал немецкий канцлер.

Ранее стало известно, что в США одобрили законопроекты о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Кроме того, парламентарии проголосовали за документы о конфискации замороженных активов России фактически для передачи их Киеву, а также введении дополнительных санкций в отношении КНР. Израиль получит $26,38 млрд, а Тайвань на «противостояние коммунистическому Китаю» — $8,12 млрд.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя новость о предоставлении Украине помощи в $61 млрд, заявил, что сила и правда все равно за Россией, которая обязательно победит. Он подчеркнул, что не сомневался в решении американских властей, которым выгодно разделение народов ранее единой страны и максимальное увеличение числа жертв военных действий.