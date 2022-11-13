Шольц расстроился, что Путин не поедет на G20 Шольц выразил сожаление из-за отказа Путина ехать на саммит G20

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил сожаление из-за решения президента России Владимира Путина не ехать на саммит «Большой двадцатки», который пройдет 15–16 ноября на острове Бали в Индонезии, пишет Handelsblatt. Бундесканцлер также предположил, что российский лидер вряд ли поменяет решение «в последний момент», но признался, что был бы рад такому исходу.

Было бы хорошо, если бы президент Путин поехал на саммит G20. Но тогда ему пришлось бы столкнуться со всеми вопросами и всей критикой, которая была сформулирована многими странами мира. Наверное, поэтому его там нет. <...> Я не думаю, что это (решение Путина. — NEWS.ru) изменится в последнюю секунду. Если это произойдет, то я должен быть счастлив, — сказал Шольц.

Он также призвал Москву внести предложения, «которые будут способствовать миростроительству».

G20 является главным форумом международного экономического сотрудничества, на который приходится около 85% мирового ВВП, более 75% мировой торговли и около двух третей населения мира.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин не примет участия в саммите G20 даже в видеоформате. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Глава российского дипведомства уже прибыл с делегацией на Бали. Его встретили традиционными танцами в национальных костюмах и игрой на барабанах.