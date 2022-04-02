Шольц возмутился реакцией немцев во время своего выступления

Канцлер Германии Олаф Шольц не сдержал эмоции и жёстко отреагировал на недовольные крики и свист во время своего выступления. Собравшиеся люди с задних рядов стали ярко выражать своё недовольство после слов о том, что в Германии с солидарностью относятся и к украинским беженцам, и к проблемам в медицине при пандемии. Соответствующее видео было опубликовано в YouTube-канале ÖSTERREICH STEHT AUF.

Кричите, ведь это то, за что мы боремся и за что борются граждане Украины. Что ты можешь высказывать своё мнение вслух без страха, — раскритиковал людей Шольц.

Он добавил, что не принимает цинизм в свой адрес, так как в Германии, по его мнению, в отличие от других стран, люди могут свободно самовыражаться.

Читателей британской газеты Daily Mail ранее возмутились критикой со стороны президента Украины Владимира Зеленского о недостатке помощи Киеву. Британцы назвали украинского лидера «клоуном» и предложили ему самостоятельно «профинансировать собственный конфликт». Многие выразили мнение, что Зеленский провоцирует дальнейшие боевые действия только потому, что на это нацелены США и Европа. Некоторые выразили своё непонимание того, что Запад призывает к миру, но продолжает вооружать украинцев.