Шольц: военные НАТО не будут вмешиваться в конфликт на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что НАТО не намерена военным способом вмешиваться в происходящий конфликт на Украине. По его словам, страны Запада продолжат оказывать финансовую и гуманитарную поддержку украинской стороне, а также будут поставлять туда «товары военного назначения», пишет РИА Новости.

Об одном нужно ясно и однозначно сказать: со стороны НАТО не будет военного вмешательства, — сказал он на совместной пресс-конференции с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом.

Ранее политик отметил, что Германия вносит свой вклад в переговоры РФ с Украиной, доводя свою позицию и позицию Евросоюза и НАТО до России. Он также подчеркнул, что решение о том, каким будет результат переговоров, Украина должна принять самостоятельно.

Как сообщила 16 марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, США несмотря на просьбы украинского президента Владимира Зеленского не будут устанавливать бесполётную зону над Украиной. Она отметила, что страна не заинтересована в развязывании третьей мировой войны.

Генсек НАТО уже неоднократно заявлял, что Альянс не станет посылать свои войска или самолёты на Украину, а также вводить бесполётную зону. По его словам, это может спровоцировать «полноценную» войну между Россией и НАТО и привести к большому количеству жертв. Он подчеркнул, что необходимо разрешать конфликт дипломатическим путём. Столтенерг также отметил, что все страны НАТО единогласно против развёртывания сил Альянса на территории Украины. Также не планируется отправка в страну миротворческой миссии.