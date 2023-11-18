Шольц вновь заговорил о готовности пообщаться с Путиным

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи с гражданами в населенном пункте Нутеталь около Берлина в очередной раз сообщил, что готов продолжать диалог с президентом России Владимиром Путиным. При этом он добавил, что не видит сценария, при котором Москва может пойти на какие-либо уступки в контексте конфликта на Украине, передает DPA.

Я буду говорить с ним, — сказал Шольц.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее прокомментировал слова Шольца о готовности к диалогу с Москвой и заявил, что Путин всегда открыт к контактам на высшем уровне. Однако, по словам пресс-секретаря российского лидера, любые контакты должны приносить результаты.

Как подчеркнул Песков, учитывая заявления представителей ФРГ, чаша весов пока не склоняется в пользу учета российских интересов. При этом он отметил, что время может трансформировать позиции целого ряда государств.

Ранее Шольц обвинил Путина в желании захватить Украину. Канцлер призвал президента России подчиниться требованиям Генассамблеи ООН и вывести войска с украинской территории. Шольц также обвинил Москву в лишении мирового рынка миллионов тон зерна для стран третьего мира. По его словам, выход РФ из зерновой сделки нанес ущерб глобальной продовольственной безопасности.