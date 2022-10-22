Шольц вновь отказал Украине в поставке танков Leopard 2

Фото: Moritz Frankenberg/dpa/Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц вновь отказал Украине в предоставлении танков Leopard 2, пишет Welt am Sonntag. Он сообщил изданию, что власти ФРГ не планируют поставлять эти вороружения Киеву без согласования с партнерами на Западе. При этом Шольц подчеркнул, что благодаря усилиям ФРГ на Украину были поставлены более сотни танков из других стран.

Германия в рамках кругового обмена позаботилась о том, чтобы Украине были поставлены более 100 танков, которые немедленно можно было задействовать — из Чешской Республики, Словакии, Словении, Греции. <...> Мы стараемся осуществить поставки из других стран. Но, как и прежде, вопрос, какое оружие мы поставляем, основывается на очень ясном принципе — никаких односторонних шагов, — уточнил канцлер Германии.

Также он заявил, что на «территории Украины существует логистика, запчасти и боеприпасы для танков российского и постосоветского производства».

Ранее экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил Шольцу создать в Европе танковый альянс, чтобы Киев смог скорее получить обещанные танки Leopard 2 и БМП Marder. Дипломат подчеркнул, что в 10 странах имеется 2000 танков Leopard 2. Если каждое государство отдаст около 10% таких машин, то Украина сможет создать целую армию из 200 или более танков для наступления.

Бывший посол убежден, что ФРГ должна взять на себя долгосрочные обязательства по оказанию военной поддержки Украине на ближайшие годы, особенно ВМС и ВВС. Он подчеркнул, что это необходимо сделать заранее, поскольку сроки ожидания тяжелой военной техники большие.

Ранее министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что Берлин будет и дальше поставлять на Украину оружие. В частности, она пообещала отправить системы ПВО IRIS-T, а также 100 танков из Греции и Словакии.