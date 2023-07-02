Шольц: в советские времена Украина была самостоятельным государством

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD заявил, что Украина уже в советские времена была самостоятельным государством. Также он сказал, что Крым входил в состав УССР с 1956 года, а Россия вышла из состава СССР раньше Украины.

Уже во времена Советского Союза Украина была самостоятельным государством с членством в ООН. И это, кстати, Россия первая покинула Советский Союз, а не Украина, — заявил Шольц.

В этом же интервью Шольц заявил, что Германия не станет передавать Украине оружие дальнего действия, поскольку не хочет, чтобы оно использовалось Вооруженными силами Украины для ударов по российским территориям. Таким образом он ответил на вопрос о возможности поставок Киеву ракет Taurus с радиусом действия до 500 километров.

Крым вошел в состав Российской Федерации после состоявшегося на полуострове в марте 2014 года референдума. Он проводился на фоне проходящего в Киеве Евромайдана. До этого Крым вошел в состав Украинской ССР в 1954 году и остался в составе независимой Украины после распада Союза.