Шольц в разговоре с Зеленским осудил ракетные удары по Украине

Фото: IMAGO/Ulrich Stamm/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским осудил российские удары по Украине, сообщил журналистам представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт. По его словам, которые приводит РИА Новости, Шольц заверил украинского политика в поддержке со стороны Германии и других государств G7.

Федеральное правительство решительно осудило сегодняшние ракетные удары по Украине, — сказал представитель правительства.

По словам Шольца, Берлин мобилизует дополнительную помощь Украине, в первую очередь для восстановления инфраструктуры.

Ранее президент Украины договорился с канцлером Германии и главой Франции Эммануэлем Макроном о проведении срочной встречи «Большой семерки». Как сообщил глава офиса президента Андрей Ермак, на встрече, назначенной на 11 октября, речь пойдет о новых мерах, направленных на поддержку Украины. Сам Зеленский сообщил в Twitter, что попросил французского лидера Эммануэля Макрона усилить украинскую систему противовоздушной обороны. В ходе телефонного разговора он также призвал усилить давление на Россию и обсудил необходимость жестко отреагировать на ее действия.

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что Вооруженные силы России высокоточным оружием большой дальности нанесли удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. По его данным, поражены все намеченные цели.