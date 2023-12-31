Шольц в новогоднем обращении обвинил Путина в «перекрытии газового крана»

Фото: Markus Schreiber/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц в новогоднем обращении к согражданам упомянул конфликт на Украине и заявил, что президент России Владимир Путин «перекрыл газовый кран», пишет Die Welt. Читатели издания в комментариях напомнили, что Берлин сам отказался от российского газа, а США подорвали «Северные потоки» и призвали Шольца подать в отставку.

Едва COVID-19 отступил, как Россия начала беспощадный конфликт в центре Европы, — заявил канцлер ФРГ.

Согласно соцопросу, в конце декабря почти каждый второй житель ФРГ (48%) считал, что коалиция «Светофор» канцлера Олафа Шольца, куда входят Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), Свободная демократическая партия (СвДП) и «Зеленые», не доработает до федеральных выборов осенью 2025 года. 27% респондентов уверены, что правительство Шольца распадется в 2024 году, а 21% — что в 2025 году.

Внутри альянса также множатся разногласия по разным вопросам, в том числе по распределению бюджета. По этой причине в бундестаге могут провести досрочные выборы и сменить правительство.

Ранее опрос показал, что большинство жителей Германии — 74% — полагают, что Олаф Шольц плохо справляется с обязанностями федерального канцлера. Почти такое же число респондентов недовольны работой правительства в целом. Позитивное отношение к работе Шольца высказали лишь 20% немцев. Деятельность кабинета министров, который он сформировал два года назад, не одобряют 73% против 22%, кто счел ее эффективной.