Шольц улыбнулся жалобе на дорогую шаурму и просьбе поговорить с Путиным

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в Мюнхене по дороге к служебной машине выслушал жалобы одного из избирателей, который кричал о дороговизне жизни в стране. По его словам, один донер (шаурма) стоит восемь евро, хотя раньше его можно было купить за четыре. Гражданин уверен, что решить ситуацию с ценами на шаурму Шольц сможет, проведя переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Канцлер улыбнулся в ответ на эту просьбу, передает Anadolu.

Поговорите с Путиным, чтобы донер снова стоил четыре евро, пожалуйста, — сказал мужчина.

Выслушав жалобы избирателя, Шольц с улыбкой на лице сел в служебный автомобиль и уехал.

Схожий случай произошел летом в США, где прохожий выкрикнул жене американского президента Джо Байдена Джилл, что ее муж — худший человек в мире. Также он потребовал от американского лидера деньги за подорожание бензина. Джилл в ответ на обвинения гражданина лишь улыбнулась и сказала «спасибо за поддержку».

Ранее Олаф Шольц призвал избегать неосторожных шагов, которые могут привести к прямому конфликту между Россией и НАТО. Так глава немецкого правительства ответил на вопрос газеты Welt am Sonntag о том, боится ли он, что конфликт между Москвой и Киевом перерастет в мировую войну. При этом он отметил, что пока не видит четких предпосылок для начала крупномасштабного противостояния.