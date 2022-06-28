Шольц: Украине нужен план Маршалла Шольц заявил о необходимости международного плана по восстановлению Украины

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

В G7 решили, что для восстановления Украины нужен новый план Маршалла, заявил на пресс-конференции по итогам саммита «семерки» канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщает РИА Новости. По его словам, на восстановление Украины уже выделены средства.

Мы также уже обсудили <...> восстановление, для этого выделены средства, которые должны быть монетизированы, но самое важное — что мы хотим прийти к общей позиции с точки зрения G7 и <...> ЕС, чтобы дискутировать о восстановлении. Нам нужен «план Маршалла» для Украины, он должен быть хорошо спланирован и развит, — сказал Шольц.

С конца февраля нынешнего года ЕС уже выделил Украине около 4,1 млрд евро на поддержку социально-экономической стабильности. Европейский фонд мира в качестве помощи передал Киеву 1,5 млрд евро для возмещения государствам, которые оказывают военную поддержку. Этот фонд ЕС создал в прошлом году специально для поставки военной техники и создания оборонной инфраструктуры по запросу третьих стран. Украине фонд готов перевести в ближайшее время ещё 500 млн евро.

Ранее политолог Константин Калачёв в разговоре с NEWS.ru заявил, что США и Европа заинтересованы в восстановлении Украины. По его мнению, европейцы хотят, чтобы миллионы украинских беженцев вернулись в свои дома.