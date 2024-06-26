Шольц указал на слабое место торговой политики Евросоюза Шольц: Евросоюзу нужно заключать больше соглашений о свободной торговле

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Евросоюзу следует заключать больше договоров о свободной торговле, заявил на выступлении в бундестаге канцлер Германии Олаф Шольц, трансляцию вел канал Phoenix. Глава федерального немецкого правительства признался, что не удовлетворен результатами торговой политики ЕС.

Речь о том, что так важно для Европы: продвигать свободную торговлю со всем миром. Я совершенно четко тут говорю: я не удовлетворен результатами торговой политики Европейского союза, — сказал Шольц.

Он призвал внести серьезные изменения в торговую политику ЕС. Канцлер ФРГ считает, что объединению нужно заключать больше соглашений о свободной торговле. В частности, такие договоры необходимо подписать с Индонезией, Индией и МЕРКОСУР, считает Шольц.

Ранее вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек во время пресс-конференции в Шанхае заявил, что Китай должен прекратить поставку товаров в Россию. Он отметил, что посмотрел данные по торговле и увидел там возросшие показатели. По словам представителя ФРГ, КНР торгует как энергоносителями, так и товарами двойного назначения, которые «можно использовать на поле боя».