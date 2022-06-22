Шольц указал, до какого момента Германия будет поддерживать Украину Шольц: для ФРГ важно придерживаться поддержки Украины, пока Путин не признает ошибку

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц и Владимир Зеленский

Германия намерена поддерживать Украину финансово и оружием до тех пор, пока у Киева есть в этом нужда, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью Bild. По его словам, страна продолжит держать курс на покровительство Украине, пока президент России Владимир Путин не признает «колоссальную ошибку».

Германия будет поддерживать Украину финансово и оружием до тех пор, пока она в этом нуждается, — сказал Шольц.

Канцлер указал, что Берлин не видит партнерства с Москвой в ближайшем будущем. По его словам, это «невозможно представить». Тем не менее он добавил, что для Североатлантического альянса «было бы неразумно осуждать основополагающий акт Россия — НАТО», поскольку это «будет на руку только Москве».

Посол Украины в Берлине Алексей Мельник за последние месяцы многократно негативно оценивал работу руководства Германии. Дипломат обрушивался с критикой на немецкие власти из-за их, по его словам, медлительности в передаче Украине оружия. Так, однажды он опубликовал пост с улиткой, тянущей патрон, а в начале мая Мельник обозвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой», когда тот отказался ехать в Киев.