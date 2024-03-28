Шольц сообщил о теракте под Берлином в начале марта Шольц признал терактом обесточивший завод Tesla поджог подстанции под Берлином

Фото: IMAGO/Juliane Sonntag/Global Look Press

Олаф Шольц

Поджог подстанции, из-за которого в начале марта на заводе Tesla неподалеку от Берлина и на близлежащих территориях произошло отключение электричества, является террористическим актом, сообщил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью изданию Märkische Allgemeine Zeitung. По его словам, аналогичную позицию в данном вопросе имеет правительство федеральной земли.

Что касается нападения (на подстанцию), я его рассматриваю так же, как и правительство федеральной земли — это был террористический акт, — заявил немецкий канцлер.

Шольц подчеркнул, что работу завода Tesla в Германии необходимо расширять. Кроме того, он призвал правоохранительные органы сделать все возможное, чтобы виновные в поджоге были установлены и понесли наказание.

Ранее СМИ сообщали, что экоактивисты подожгли электроподстанцию в Германии, из-за чего завод Tesla, город Экнер и два района Берлина остались без электричества. Уточнялось, что с предприятия эвакуировали всех сотрудников.

Позднее председатель производственного совета Михаэла сообщила, что завод Tesla в Грюнхайде возобновил работу после поджога подстанции. По ее словам, все оборудование предприятия прошло проверку.