Шольц подарил папе римскому медведя и мяч Шольц обсудил в Ватикане конфликты на Украине и Ближнем Востоке

Фото: IMAGO/Vatican Media/dts Nachrich/Global Look Press

Канцлер ФРГ Олаф Шольц встретился с папой римским Франциском в Ватикане, сообщил информационный портал Святого престола. Шольц также провел переговоры с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и замгоссекретаря монсеньором Мирославом Вачовски, с которыми обсудил в том числе конфликты на Украине и Ближнем Востоке. Кроме того, Шольц подарил главе Римско-католической церкви официальный футбольный мяч Евро-2024 и белого фарфорового медведя с немецким флагом.

Мы обсудили основные вызовы и проблемы нашего времени и поговорили о темах, которые волнуют всех нас, — сказал Шольц журналистам.

Святой престол сообщил, что участники переговоров отметили плодотворное сотрудничество Ватикана с Германией, «подчеркивающее важность христианской веры в немецком обществе». При этом «особое внимание» было уделено поискам дипломатического решения конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, указали в пресс-службе.

Ранее папа римский Франциск призвал к дипломатическому решению конфликта на Украине, которое привело бы к справедливому и прочному миру. Во время еженедельного послания он попросил найти «частичку человечности» и напомнил о множестве жертв и разрушений.