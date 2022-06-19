Шольц сделал неожиданное заявление о Меркель Die Welt: Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал политику Ангелы Меркель в отношении России

Фото: Florian Gaertner/photothek.de via Global Look Press

Ангела Меркель и Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц положительно отозвался о политике своего предшественника Ангелы Меркель в отношении России, пишет немецкое издание Die Welt. Он также напомнил, что высказывался за решение Меркель выступить против присоединения Украины к НАТО в 2008 году.

Я на стороне своего предшественника и не вижу причин сомневаться в ее решениях. Политика мирного сосуществования никогда не может быть ошибочной, — заявил Шольц.

Однако он добавил, что ошибкой в экономической политике Германии было слишком сильное сосредоточение на поставках энергоносителей из России. Сейчас быстро отказаться от них не получится, заключил Шольц.

Меркель ранее заявила, что могла бы стать посредником в решении конфликта между Россией и Украиной. Политик добавила, что незадолго до своего ухода с поста канцлера ФРГ она предпринимала попытки найти решение украинского кризиса, однако, по ее словам, они оказались тщетными. При этом Меркель выразила мнение, что российские власти дожидались ее отставки, чтобы начать специальную военную операцию.