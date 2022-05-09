Шольц: Россия не оставляет ФРГ выбора, кроме как поставлять оружие Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц / Фото Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

Россия не оставляет Германии иного выбора, кроме как поставлять оружие Украине, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц, выступая на конгрессе Ассоциации немецких профсоюзов, передаёт ТАСС. Он отметил, что Берлин продолжит отправлять оружие Киеву.

Президент России не оставляет нам другого выбора, — сказал Шольц.

9 мая зампредседателя парламента ФРГ Катрин Гёринг сообщила, что Берлин направляет Киеву «недостаточно» оружия. Гёринг полагает, что Украине в ближайшее время также потребуется ещё больше средств защиты, таких, как каски и защитные жилеты.

28 апреля большинство (586) представителей бундестага проголосовали за поставку тяжёлого вооружения Украине. Около 100 немецких парламентариев не согласились с данной инициативой, семь человек воздержались. По итогам голосования фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и Христианско-демократического союза (ХДС) «урегулировали» спор о поставках оружия на территорию Украины.

Позже стало известно, что ФРГ не смогла выполнить данное Украине обещание о поставках зенитных установок Gepard. Правительство не нашло снарядов к ним из-за запрета Швейцарии, где они производятся.