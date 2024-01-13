Шольц решил бороться с хакерами из России технологиями XIX века Telegraph: Шольц использует пневмопочту XIX века из-за боязни российских хакеров

Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц пользуется пневматической почтой XIX века для защиты от российских хакеров, сообщило издание The Telegraph. Планировалось, что от такого вида пересылки корреспонденции в правительстве Германии откажутся к 2025 году, но из-за риска перехвата электронных документов старомодные технологии сочли лучшим вариантом.

Лидер Германии отказался от планов поэтапного отказа от системы пневматических трубок XIX века, которая использовалась для доставки секретных документов в его офис, поскольку она оказалась важнейшим инструментом в уклонении от российских шпионов, — говорится в материале.

Эксплуатация устаревшей системы обходиться немецким налогоплательщикам в €15 тысяч в год, по данным газеты. Предположительно, каждый месяц посредством пневмопочты доставляется до 1000 писем. Как правило, это срочные документы, которые нельзя переслать в электронном виде или через курьеров из-за секретности.

Канцелярия в Берлине полагалась на пневмопочту на протяжении десятилетий. Сложное устройство использует сжатый воздух для перемещения бумажных документов между 36 станциями в различных ведомствах, отмечается в материале.

В декабре российские хакеры взломали сайт учебного центра НАТО в Германии. Речь идет о заведении в Обераммергау, хакерам удалось заполучить доступ к личным данным курсантов.