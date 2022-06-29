Шольц рассмеялся после вопроса о гарантиях безопасности для Украины

Фото: IMAGO/Eibner-Pressefoto/Roger Bu/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на итоговой пресс-конференции на саммите G7 рассмеялся после того, как его спросили о гарантиях безопасности для Украины. Такую реакцию у политика вызвала просьба раскрыть подробности гарантий, которые обещаны Киеву Западом, запись мероприятия опубликовала Welt.

На вопрос, может ли он их раскрыть, Шольц улыбнулся и тихо засмеялся.

Да. Могу, — ответил он, сделав паузу между словами.

Другие участники пресс-конференции в этот момент также рассмеялись.

Это всё, — заявил канцлер.

Он, усмехаясь, развел руками, что вызвало у аудитории очередную порцию смеха.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе участия в саммите G7 посредством видеосвязи попросил у лидеров западных стран предоставить гарантии безопасности. При этом украинский лидер также заявил, что Киеву необходимы системы противовоздушной обороны.