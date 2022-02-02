Шольц рассказал о предстоящей встрече с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что встретится в ближайшее время в Москве с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения вопроса по Украине. Немецкий лидер отметил, что активно работает со многими союзниками и партнёрами в Евросоюзе для решения этого вопроса. Он также уточнил, что намерен поехать в США. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ZDF.

Я активно работаю со всеми союзниками и партнёрами в Евросоюзе по украинскому вопросу. Естественно, я говорил с президентом России, и мы тщательно готовим всё необходимое. В ближайшее время буду в Москве обсуждать необходимые вопросы, — рассказал Шольц.

Он подчеркнул, что Евросоюз и НАТО работают совместно над подготовкой своих будущих решений. Политик уточнил, что встреча с российским лидером уже запланирована и вскоре должна состояться.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал с помощью силовых методов «покончить» с главным противником России — США. Так удастся прекратить все западные провокации на Украине, уточнил политик. По его словам, после победы остальные страны НАТО разбегутся.

Он добавил, что Западу выгодно неустойчивое положение Украины, так как она создаёт много шума. По мнению парламентария, Украина может стать европейским Афганистаном. Он также рассказал, что США и НАТО могут устроить провокации в Донбассе и обвинить в этом ополченцев.