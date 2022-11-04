Шольц рассказал, почему не взял с собой Макрона в Пекин Шольц назвал визит в Пекин инаугурационным

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Визит в Пекин был инаугурационным, сказал канцлер ФРГ Олаф Шольц журналистам, комментируя обвинения в том, что он отказался ехать в Китай вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает РИА Новости. По его словам, немецкая сторона решила организовать поездку в таком формате, прежде чем начать «обычный ритм правительственных консультаций».

Дело в том, что эта поездка была запланирована мной как инаугурационный визит. Я подготовил его, и он происходит прямо сейчас, как вы можете видеть. В любом случае, мы посчитали правильным, что сначала должно состояться это обсуждение, прежде чем начнется обычный ритм правительственных консультаций, — сказал Шольц.

Агентство Reuters ранее сообщило, что канцлер ФРГ отказался ехать в Китай вместе с Макроном, который хотел продемонстрировать единство ЕС.

4 ноября Си Цзиньпин встретился в Пекине с Шольцем, прибывшим в страну с однодневным визитом. В ходе встречи глава КНР отметил, что Китай и Германия имеют влияние на международной арене. В связи с этим, по его словам, КНР и ФРГ должны больше сотрудничать друг с другом во «времена изменений и потрясений» ради мира во всем мире.