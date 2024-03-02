«Интенсивно и быстро»: Шольц о расследовании скандала вокруг атаки на Крым Шольц пообещал быстро расследовать ситуацию с разговором об атаке на Крым

Фото: Florian Gaertner/photothek.de/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал в ходе визита в Ватикан быстро расследовать ситуацию вокруг появившейся в российских СМИ записи разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост с возможным использованием ракет Taurus, сообщает агентство DPA. Случившееся канцлер назвал «очень серьезной проблемой» из-за возможного внешнеполитического ущерба.

Cейчас это выясняется очень тщательно, очень интенсивно и очень быстро. Это тоже необходимо, — сказал Шольц.

Речь идет о записи, которую ранее опубликовала редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. Она с иронией прокомментировала в своем Telegram-канале новость о том, что контрразведка Германии начала проверку по факту возможного перехвата разговора офицеров бундесвера об атаке на Крымский мост. Журналист выразила сожаление, что «не ест попкорн».

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что соответствующая запись является позором Германии. По его словам, это уже не та страна, с которой Россия подписывала дружественные договоры в 1990-е и 2000-е годы. Власти ФРГ полностью потеряли свое лицо, добавил дипломат.