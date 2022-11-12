Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что не позволил критикам повлиять на его переговоры с президентом России Владимиром Путиным, пишет Bild. Они, по словам политика, не смогли отговорить его от ведения длительного диалога. Как отметил Шольц, все стороны хотят, чтобы украинский конфликт подошел к концу и мир стал возможен.