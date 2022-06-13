Шольц рассказал о сложностях резкого отказа от российской нефти Шольц заявил, что отказ от российской нефти требует времени

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Олаф Шольц

Отказ от российской нефти требует времени, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц на прошедшем саммите ЕС, пишет издание Handelsblatt. По его словам, Берлин стремится это сделать как можно быстрее, но возникают различные «практические проблемы», которые мешают отказаться от российских энергоресурсов сразу.

На последнем саммите ЕС в Брюсселе канцлер Олаф Шольц удивил своих коллег подробным докладом об энергетической дилемме Германии. Шольц заверил, что федеральное правительство делает все возможное, чтобы как можно быстрее снизить зависимость от российской нефти и газа. Однако это требует времени, есть серьезные практические проблемы, — говорится в сообщении.

12 июня Шольц во время выступления на экономическом форуме Восточной Германии в Бад-Зарове заявил, что ФРГ необходимо в самом ближайшем будущем обрести независимость от поставок российских энергоносителей. По его мнению, страна «слишком долго и односторонне» полагалась на поставки топлива из РФ.

Он также подчеркнул, что хотя независимости от российских поставок следует добиться как можно скорее, но при этом всё должно быть «так безопасно, как это необходимо».