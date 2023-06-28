Шольц рассказал о реакции спецслужб ФРГ на попытку мятежа в России Шольц признал, что события вокруг ЧВК «Вагнер» стали неожиданностью для разведки Германии

Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Попытка мятежа со стороны ЧВК «Вагнер» в России стали сюрпризом для Федеральной разведывательной службы Германии. Об этом в интервью телеканалу ARD рассказал канцлер ФРГ Олаф Шольц. По его словам, спецслужбы «не знали об этом заранее».

Немецкий канцлер также прокомментировал публикации американских СМИ о том, что разведка США якобы была в курсе подготовки мятежа.

Об этом мы будем говорить все вместе [на Западе]. В том числе о положении вещей, по поводу которых сейчас есть спекуляции, — сказал Шольц.

Глава МИД России Сергей Лавров 26 июня сообщил, что США в дни движения ЧВК «Вагнер» в российских регионах сигнализировали руководству РФ, что не причастны к действиям компании. При этом министр отметил, что разведка США знала о планах по организации похода ЧВК «Вагнер» на Москву, но не сообщала об этом, так как надеялась на успех мятежников.

В свою очередь президент США Джо Байден заявил, что США и страны Запада не были причастны к попытке мятежа в России. Глава Белого дома отметил, что произошедшее — внутренний конфликт государства