Шольц рассказал о характере будущих гарантий безопасности для Украины Шольц: гарантии безопасности для Украины не могут быть аналогичны договору НАТО

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Олаф Шольц

Гарантии безопасности для Украины не могут быть аналогичны положениям статьи Североатлантического договора о коллективной обороне НАТО и должны быть адаптированы к конкретной ситуации, заявил на выступлении в бундестаге канцлер ФРГ Олаф Шольц. По его словам, которые приводит ТАСС, вопрос организации гарантий безопасности будет обсуждаться среди стран G7 и стран, готовых дать Украине такие гарантии.

Ясно, что [гарантии] не будут аналогичны тем, которые соответствуют статье пять договора НАТО. Они должны быть адаптированы к конкретной ситуации, — уточнилШольц.

О том, что Германия готова предоставить Украине гарантии безопасности по окончании спецоперации РФ, ранее заявляла министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. С аналогичным заявлением выступила и Великобритания.

27 июня президент Украины Владимир Зеленский в ходе участия в саммите G7 вновь попросил у лидеров западных стран предоставить гарантии безопасности. Он также попросил помощи в вопросе восстановления страны и призвал к содействию в экспорте зерна. В ходе своего выступления украинский лидер подчеркнул необходимость ужесточения антироссийских санкций.