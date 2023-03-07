Шольц рассказал о частых телефонных звонках Путину Шольц сообщил, что за год много раз созванивался с Путиным и долго с ним разговаривал

Фото: IMAGO/M. Popow/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе дискуссии с согражданами в городе Котбус рассказал, что за последний год очень много раз созванивался с президентом России Владимиром Путиным и подолгу с ним разговаривал. По словам канцлера, он будет это делать и впредь. Трансляцию выступления Шольца вел сайт правительства ФРГ.

Я с ним с тех пор (с Путиным после последней личной встречи в Москве в 2022 году. — NEWS.ru) провел очень много телефонных разговоров, которые длились очень долго. И я это продолжу делать, хотя у нас и различные взгляды, — отметил Шольц.

Так канцлер ответил на вопрос женщины, упомянувшей инициативу политика Сары Вагенкнехт, выступающей за переговоры и прекращение поставок оружия Киеву. По словам Шольца, если говорить о переговорах, то «должно быть что-то, что не является навязанным миром».

Ранее Шольц на встрече с президентом США Джо Байденом заявил, что Берлин и Вашингтон должны отправить сигнал России о том, что страны намерены и дальше помогать Украине. Немецкий лидер подчеркнул, что Запад продолжит поддерживать Киев столько, сколько необходимо.

В то же время канцлер ФРГ отметил, что Запад сможет предоставить Украине гарантии безопасности только после окончания конфликта на территории страны. По его мнению, на данный момент время для подобных договоренностей не пришло.