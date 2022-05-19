Шольц рассказал, когда Москва вернётся к переговорам с Киевом Шольц: Путин вернётся к переговорам, если не сможет сломить Киев

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Москва сможет вернуться к мирным переговорам с Киевом в случае, если президент России Владимир Путин поймёт, что не может сломить Киев, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе выступления в бундестаге, передаёт Welt am Sonntag. Политик призвал повышать оборонную способность Украины, отметив, что Германия не должна допустить победы России, а также насильно навязанных Киеву условий мирного договора.

Только когда президент России Владимир Путин поймёт, что он не может сломить способность Украины защищать себя, он будет готов серьёзно вести мирные переговоры, — предположил Шольц.

Он призвал продолжать поддерживать Украину с помощью антироссийских санкций, приёмом украинских беженцев, экономической помощью, а также поставками оружия, в том числе тяжёлой техники. При этом Шольц подчеркнул, что Берлин не предпримет каких-либо шагов, которые могут втянуть НАТО в конфликт на Украине, так как все действия «тщательно координируются на международном уровне».

Ранее Шольц заявил, что не видит признаков скорого урегулирования ситуации на Украине, и не исключил дальнейшей эскалации украинского кризиса. Канцлер Германии добавил, что в этот раз достичь мира не удастся «под диктатом, посредством захвата части территории», поэтому ситуация как с Крымом не повторится.

Позже украинский лидер Владимир Зеленский и Шольц пришли к выводу, что мирное урегулирование конфликта невозможно до вывода российских войск с территории Украины.