Шольц раскрыл, как в Германии принимают решения по помощи Украине Шольц: решения по помощи Украине принимаются взвешенно

Фото: Chris Emil Jan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Олаф Шольц

Решения по оказанию военной помощи Украине принимаются в Германии взвешенно, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. По его словам, которые приводит ТАСС, такой подход нужен для того, что избежать противостояния НАТО с РФ.

Неважно, сколь <...> громкими были дискуссии, мы всегда тщательно проверяли каждое отдельное решение, чтобы не было эскалации до войны между НАТО и Россией, — сказал Шольц.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз до конца этого года согласует выделение Украине €5 млрд в качестве военной помощи в 2024 году. Он добавил, что ЕС укрепляет сотрудничество с Украиной в сфере оборонной промышленности, по разминированию, стратегическим коммуникациям и борьбе с дезинформацией. Кроме того, Боррель подтвердил намерение организации подготовить до конца года порядка 40 тысяч украинских военных, включая пилотов для истребителей F-16.

До этого сообщалось, что Шольц может принять решение об отправке крылатых ракет Taurus Украине в ближайшие недели, заявил ранее глава Министерства обороны ФРГ Борис Писториус на конференции, посвященной 375-летней годовщине со дня подписания Вестфальского мира. В ходе своего выступления, транслировавшегося телеканалом Phoenix, министр заявил, что спорные моменты в данном вопросе касаются гарантий их неиспользования для ударов по территории России.