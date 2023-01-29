Шольц рассказал, как Германия перенесла разрыв отношений с Россией Шольц: Германия больше не зависит от газа, нефти и угля из России

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Берлин больше не сотрудничает с Москвой и быстро адаптировался к «новой реальности», заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Теперь Германия не зависит от газа, нефти и угля из России, отметил он в преддверии латиноамериканского турне в интервью, текст которого размещен на сайте немецкого правительства.

24 февраля 2022 года мы столкнулись со сменой эпох, и Германия быстро адаптировалась к этой новой реальности. Реальности, где мы уже не сотрудничаем с Россией, — подчеркнул канцлер.

Он уточнил, что на трансформирование немецкой энергетики ушло нескольких месяцев. По словам Шольца, Берлин продолжает работать над «сокращением односторонней зависимости экономики». При этом канцлер признал, что в этом году стране придется использовать больше ископаемой энергии.

После начала российской военной операции на Украине Германия стала отказываться от энергоресурсов из России, хотя зависела от них. Позже Германия поддержала антироссийские санкции, связанные с поставками нефти, а также сократила закупки газа из России.

В том же интервью для южноамериканских СМИ Олаф Шольц заявил, что выступает за многополярность мира, в котором как можно больше государств сотрудничают друг с другом. В будущем влиятельные страны появятся на всех континентах, отметил политик. Он добавил, что выступает за порядок, который основан на правилах, опирающихся на устав ООН, права человека и верховенство закона.