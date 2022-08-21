Шольц рассказал, как часто принимает душ Канцлер ФРГ Шольц признался, что принимает душ каждый день

Фото: Kay Nietfeld/Global Look Press

Олаф Шольц

Во время дня открытых дверей в ведомстве канцлера Германии Олафа Шольца немецкие граждане поинтересовались, как часто сам глава страны принимает душ. Под хохот присутствующих Шольц признался, что водные процедуры входят в список его ежедневных дел, сообщает РИА Новости

Каждый день! — ответил Шольц.

Ранее премьер-министр федеральной земли ФРГ Баден-Вюртемберг Винфрид Кречман предложил соотечественникам ради экономии электричества и газа отказаться от принятия душа в пользу обтираний влажной тряпкой. Он также порекомендовал отапливать в домах только одну жилую комнату.

Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали идею Кречман использовать влажную тряпку вместо душа. Некоторые попытались отшутиться, что скоро узнают про настоящую экономию туалетной бумаги. Некоторые удивились тому, насколько спокойно большая часть населения принимает советы по экономии тепла и воды.

В июне вице-канцлер и министр энергетики ФРГ Роберт Хабек посоветовал немцам сделать все возможное, чтобы сократить потребление энергии, в том числе сменив лейку для душа, что позволит сэкономить 30%. Он также поделился личным опытом экономии, отметив, что тратит на душ не более пяти минут.