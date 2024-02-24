Шольц раскрыл, сколько ФРГ будет тратить денег на оборону Шольц: ФРГ готова тратить 2% ВВП на оборону десятилетиями

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин впервые за последнее время будет тратить на оборону 2% ВВП и намерен это делать в «ближайшие десятилетия», его слова опубликовал сайт правительства Германии. Немецкий политик также заявил, что Европе нужно «делать еще больше» для своей защиты, передает ТАСС.

Вместе с союзниками мы должны быть такими сильными, чтобы никто не осмелился на нас напасть. Германия впервые за десятилетия в этом году инвестирует в оборону 2% ВВП. Так останется в ближайшие годы и десятилетия, — сказал он.

Кроме того, Шольц заявил, что 21 страна ЕС поддержала идею о создании единой европейской системы противовоздушной обороны (European Sky Shield Initiative, ESSI). Другие страны, по его словам, проявили интерес к этой инициативе. Речь идет о проекте Германии, озвученном в 2022 году: Берлин предложил Европе разработать собственную систему для противоракетной и противовоздушной обороны и централизировать закупки систем для этого. Одной из главных идей инициативы, помимо общей безопасности, стала возможность стимуляции инвестиций в европейские компании.

Ранее китайский эксперт констатировал, что Европа не сможет обеспечить свою безопасность при расширении НАТО. Он уверен, что этой цели можно достичь только при мирных договорах.