Шольц раскрыл позицию НАТО по войне с Россией Шольц объявил, что страны НАТО не считают себя воюющими с Россией

Фото: Carsten Koall/dpa/Global Look Press

Страны НАТО не считают себя воюющими с Россией и не стремятся к конфронтации с ней, написал в статье для издания The Wall Street Journal канцлер Германии Олаф Шольц. Он также подчеркнул, что страны Североатлантического альянса будут сопротивляться любым попыткам втянуть их в конфликт на Украине.

Мы не считаем себя воюющими с Россией и не стремимся к конфронтации с Россией, — отметил Шольц.

Канцлер добавил, что несмотря на поддержку Запада, Киев может столкнуться с серьезной нехваткой оружия и боеприпасов уже в самое ближайшее время. По словам Шольца, ряд финансовых обязательств перед Украиной уже исчерпан, но при этом есть условия, которые, по его мнению, следует продлить.

Ранее Шольц на пресс-конференции по итогам экстренного саммита ЕС в Брюсселе заявил, что многие страны Евросоюза недостаточно делают для поддержки Украины. По его словам, Германия не может справиться с военной помощью Киеву в одиночку. Также канцлер приветствовал решение о выделении Украине €50 млрд, отметив, что это является «хорошим сигналом для США». При этом Шольц подтвердил, что в 2024 году ФРГ выделит более €7 млрд на поддержку Киева поставками вооружений. Помощь Украине будет продолжаться столько, сколько потребуется, подчеркнул он.

В свою очередь финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал, что экономика ФРГ, которая считалась локомотивом Европы, оказалась в очень тяжелом положении, так как ее сильные стороны стали уязвимыми в нынешних реалиях. По мнению эксперта, Германия находится в состоянии депрессии, на что указывают проседание во многих отраслях производства, а также социально-экономические проблемы.